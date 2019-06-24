  • 2019年6月24日 星期一
  • 30º
  • 80%
熱門： 鑽戒夾公仔機老鼠北海道劉德華

日報新聞 > 財經

蘇寧斥48億人幣 購家樂福中國八成股

2019-06-24 列印
■蘇寧國際擬出資48億元人民幣收購家樂福中國80%股份。資料圖片
Previous Next

　　蘇寧易購昨日公告，公司全資子公司蘇寧國際擬出資48億元人民幣收購家樂福中國80%股份。本次交易完成後，蘇寧易購將成為家樂福中國控股股東，家樂福集團持股比例降至20%。蘇寧易購表示，將進一步完善全場景、全品類佈局，增強在快消品類的市場競爭力。

分店將進行數碼化改造

　　蘇寧表示，未來將對家樂福門店進行全面的數字化改造，構築線上線下融合的超市消費場景。蘇寧線下超過6000家蘇寧小店可與家樂福門店聯合，完善最後一公里配送網絡，提高到家模式的效率並節約物流成本。

　　蘇寧稱，家樂福中國在一二級城市的核心位置擁有大量優質且稀缺的網點資源，蘇寧家電家居、蘇寧紅孩子、蘇寧極物、蘇寧金融、蘇鮮生超市、蘇寧小店即時配送等業務，都可以與商超業態進行模塊化對接。蘇寧零售體系4億會員及家樂福中國3000萬會員也將形成有效互補，豐富蘇寧現有的會員生態。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd