蘇寧斥48億人幣 購家樂福中國八成股

分店將進行數碼化改造
蘇寧表示，未來將對家樂福門店進行全面的數字化改造，構築線上線下融合的超市消費場景。蘇寧線下超過6000家蘇寧小店可與家樂福門店聯合，完善最後一公里配送網絡，提高到家模式的效率並節約物流成本。
蘇寧稱，家樂福中國在一二級城市的核心位置擁有大量優質且稀缺的網點資源，蘇寧家電家居、蘇寧紅孩子、蘇寧極物、蘇寧金融、蘇鮮生超市、蘇寧小店即時配送等業務，都可以與商超業態進行模塊化對接。蘇寧零售體系4億會員及家樂福中國3000萬會員也將形成有效互補，豐富蘇寧現有的會員生態。
前財經事務及庫務局局長、港鐵主席馬時亨表示，反修訂《逃犯條例》導致社會撕裂的嚴重程度，是他從未見過的，直言比六七暴動還厲害。他形容香港已由「爭氣之都」變成「怨氣之都」。 因仙股事件成為首位鞠躬...
2019-06-24
中國外交部發言人陸慷宣佈，應日本首相安倍晉三邀請，國家主席習近平將於周四（二十七日）至周六（二十九日）赴日本大阪出席二十國集團（G20）領導人第十四次峰會。外界預計，習近平屆時會分別與美國總統特朗普及安倍晉三會晤。外界關注，習近平在峰會期間，跟美國總統特朗普會面，能否為停滯的中美貿易談判帶來突破。 此前特朗普曾多次表示，預計在二十國集團峰會與習近平見面，並指假如對方不出席，即立刻加徵中國貨品的關稅。 央視十八日報道，習近平應約與特朗普通電話。習近平表示，願意與特朗普在峰會期間會晤，並就有關中美關係發展的根本問題交換意見。他又指，中美作為全球最大兩個經濟體，要共同發揮引領作用...
2019-06-24
據朝中社報道，朝鮮領袖金正恩收到美國總統特朗普的親筆信。報道表示，金正恩看完信件後，對信中內容感到滿意，且對特朗普的政治判斷力，以及非同尋常的勇氣表示謝意，將慎重考慮信中有趣的內容。但報道未有披露信中內容，以及金正恩在何時收到信件。美方對此亦未有作出回應。 特朗普早前接受訪問時，亦曾表示他十六日收到金正恩的親筆信；在十一日，也說他昨日收到金正恩美好的親筆信。兩次提及的親筆信是否是指同一封信件，目前不得而知，但這次很可能是特朗普的回信。 韓聯社分析指，特朗普稱金正恩的親筆信「美好」、「溫暖而友好」，而金正恩讚賞特朗普的政治判斷能力與不尋常的勇氣，且指出會慎重考慮信中內容，由此...
2019-06-24
屯門掃管笏近期接連有多個新盤推出，其中永泰旗下的OMA OMA日前突擊開價，首批98伙包括一房及兩房戶，全部單位均低於600萬，一房最平399.88萬入場。 永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖...
2019-06-22
中美元首將於本周會晤，刺激恒指上周已率先急彈近千五點。證券界分析指，近期資金有回流跡象，適逢半年結可能出現粉飾櫥窗效應，令港股有望繼續造好，可挑戰28900點水平，本周或承接連升三周的氣勢，令整個「六...
2019-06-24
智利和烏拉圭周一於巴西里約熱內盧中立場，爭奪美洲國家盃C組首名出線席位。後者前鋒卡雲尼劍指冠軍，誓言挫衞冕的對手壯聲威，並以勝利慶祝自己成為歷來代表國家隊上陣第三多球員，烏拉圭客勝可敲。 （Now650台、Now E周二早上7:00直播） 烏拉圭上仗只跟日本打和2:2，但兩戰四分得失球差正四球，落後榜首的智利兩分排第二，最差也大有可能以最佳第三名出線，難怪卡雲尼表明要打敗衞冕的智利重振聲威：「我們來這裏是要捧盃，今仗必拚盡爭勝！」此子首輪分組建功後，上仗又博得十二碼兼有一次遠射中楣，狀態可見一斑。 智利上岸讓半臂 卡雲尼上仗第一百一十二次替烏拉圭披甲，追平科蘭的國家...
2019-06-24
久違了的HTC，終於帶來今年首款新作U19e，儘管定位中階，規格交足功課，既用上S710八核心及大容量電池，又配備前後雙鏡頭，且在指紋及人臉以外，添加虹膜解鎖，最吸引是沿用半透明機背設計，賣相搶眼。文...
2019-06-24
陳凱琳（Grace）昨日28歲生日，日前與老公鄭嘉穎及兒子鄭承悅出埠旅行慶生，昨日Grace在社交網站大晒旅行片段，更留言說：「我諗住生日可以過二人世界，但係悅悅實在太恐怖啦，點都擺脫唔到佢！」她與嘉...
2019-06-24
跟不少教育界朋友討論過，大家都發覺現今不少家長都有一個共通點，就是認為自己的子女聰明。很多人不明白，聰明是天賦，如何將天賦發展成出類拔萃的優勢，卻大有學問。 由於當代家長普遍資源豐富，為了提升孩子的競爭力，早在幼兒階段就用力催谷，這些「贏在起跑線」的孩子又會有甚麼結果？ 原來太早讓小朋友投入讀寫和運算的學習中，會令他們產生太大壓力。儘管教育過程生動有趣，也會大量消耗他們的精力，影響身心發展。倘若家長發現子女容易生病，痊癒時間又較一般孩子長，就要小心關注他們的壓力狀態。 孩子是一張白紙，基本上父母要他們學甚麼，他們也會投入。然而太早學習數學和知識抽象的理念，生吞活剝答案以求超...
2019-06-24
在最新公佈的牌照委員會的決定中，除了一眾大家耳熟能詳的騎師如莫雷拉、潘頓、李寶利、史卓豐、田泰安及利敬國獲發全季牌照，郭能及杜美爾獲發半季牌照外，還看到兩位新面孔的名字，就是來自南非的希威森（Lyle Hewitson）及澳洲的薛恩（Blake Shinn）。 相信大家對於後者不會感到太過陌生，現年三十二歲的薛恩於○三年開始策騎，自出道至今已勝出超過一千五百場頭馬，○八年他更憑藉已故傳奇練馬師甘明斯訓練的「觀覽」（Viewed）捧走一級賽墨爾本盃。近年他於一級賽的成績突出，先後以「巨富」（Capitalist）攻下金拖鞋大賽，又夥拍「高興崇拜」（Happy Clapper）...
2019-06-24