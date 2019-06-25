﻿一年息率全線破兩厘 滙豐加港元定存息0.2厘

受半年結因素影響，港元拆息持續抽升，銀行紛紛以高息定存吸錢，本港龍頭銀行滙豐昨日將3至12個月期港元定期存款息率全線調高0.2厘，到介乎1.8至2.2厘不等，起存額僅1萬元新資金。滙豐經調整後定存息可與其他大行較量，尤其是最高端理財客群部份存息，惟相比中小型銀行存息仍欠吸引。



滙豐昨公佈，因應近日市場利率變動，即日起調整港元定期存息。針對全面理財總值要達780萬元的滙豐尚玉客戶，該行將3、6及12個月的定存息，依次加至2.1厘、2.15厘及2.2厘。至於卓越理財、運籌理財及其他滙豐戶口客戶，則享有最新3個月定存息，分別為1.9厘、1.85厘及1.8厘；最新6個月定存息分別為1.95厘、1.9厘及1.85厘；最新12個月定存息則分別為2.1厘、2.05厘及2厘。



另外，滙豐昨起亦下調12個月及18個月美元定存息，減20點子到介乎2.1厘至2.3厘不等。



市場指免存款流失



一名銀行人士指，過去一至兩周許多中小型銀行大加港元定存息，個別銀行的3個月定存息可高達2.4至2.45厘，相信滙豐是次加存息純粹追落後，以免在半年結前存款流失。另有業界人士稱，其實隨著半年結臨近，全行都在上調港元定存息，故滙豐是次加定存息亦屬正常舉動，又認為當季節性因素消退後，定存息便會回落，料屆時3個月港元定存息或有機會降至1.5至1.6厘。



上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉也預期，半年結過後，港元定存息便將回落，直至出現大型IPO活動，港元拆息再度抽升，定存息才有望再升，但下半年定存息難及上半年之高，因本港整體貸款需求緩慢，加上中美貿易戰陰霾未散，美息趨勢向下，故建議市民在手頭資金靈活下，不妨考慮敍造6個月港元定存，將高息定存鎖着一個較長期限。



短期港元拆息昨日全線上揚，隔夜息升16點子，報2.425厘；1周拆息大升50點子，報2.918厘；與供樓相關的1個月拆息三連升，報2.497厘；3個月拆息則輕微回順至2.406厘。



港元拆息全線上揚



華僑永亨銀行經濟師李若凡指，短期內資金將因為季節性因素及大型IPO趨緊下，市場參與者大多不願釋放資金，以致港元拆息近期持續高企。未來一兩個月內，預計1個月和3個月拆息將站穩在2厘上方。然而，相信在全球央行放寬政策並香港資本外流風險可控下，拆息將在季節性因素和大型IPO效應消退後再度回落。