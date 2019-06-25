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﻿美宣佈新一輪制裁伊朗

2019-06-25 列印
  美國總統特朗普簽署行政命令，向伊朗實施新一輪制裁，主要針對伊朗最高精神領袖哈梅內伊及與他緊密聯繫的人，切斷他們的財政渠道及支援。

  特朗普在白宮橢圓形辦公室表示，新制裁是回應伊朗上星期擊落美軍無人機的部分回應，指哈梅內伊要對伊朗政權的敵對行為負上最終責任，今次制裁強硬，亦是對伊朗增加挑釁行動的相稱回應，會繼續加大施壓，直至伊朗放棄危險活動。

  杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26727點，升8點；納斯達克指數收報8005點，跌26點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見64.27港元，較香港收市價跌0.08港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見352.51港元，較香港收市價跌3.29港元。
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