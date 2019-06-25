沽空機構狙擊波司登 股價昨急插25%停牌

羽絨生產商波司登（3998）遭沽空機構博力達思（Bonitas）狙擊，指其董事長高德康以多種手法「陰乾」波司登，認為現時波司登毫無價值，目標價為0元。波司登股價昨日急插近25%至1.73元後停牌。該公司向內地媒體反駁指控，指有關報告內容與事實不符。



Bonitas報告以「欺詐」、「貪腐」等形容波司登管理層行為，指在盡職審查中，發現波司登從2015年至今合共誇大了8.07億元（人民幣，下同）利潤，水分達174%。Bonitas報告指出，根據中國信貸報告披露，波司登透過多次交易來塑造盈利，當中有大量應收及應付帳款疑涉及虛假交易，甚至與高德康的私人公司有關。



公司誓追究不實指控



報告指，雖然波司登聲稱收購對象為獨立第三方，但中國工商總局的文件顯示，有3家獲收購公司的持有人為高德康的「同謀」周美和。



Bonitas表示，周美和會以少至零成本收購服裝品牌，然後於一至三年內售予波司登，作價往往較成本多逾40倍，並相信二人以此交易手法，至今已轉走波司登約20億元資產。



報告進一步提及，波司登主要收入之一的杰西（JESSIE）品牌，雖然已在2011年向周美和收購，但周美和仍擁有相關生產設備，用以跟杰西品牌競爭。另一方面，報告指高德康曾經以540萬元買下波司登5600萬元的資產，相當於低於一折吸納；同時，波司登過去向持有逾65%股權的人士派發巨額利息。Bonitas預期，由於波司登流動負債即將到期，高德康會將「盜款」用來支撐股價。



報告出爐後，波司登股價在一小時最多瀉28.3%，其後於11時16分停牌，以待刊發回應不實及有誤導成份報告的澄清公告。



波司登投資者關係部發言人向內地媒體表示，該沽空機構對該公司的質疑均不屬實。指報告中涉及的內容無論從營業額、關聯交易、收購層面等，均不屬實。該公司會盡快澄清報告內容。



