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壹傳媒連蝕四年 全年虧損3.4億

2019-06-25 列印
　　壹傳媒（282）昨日公佈截至今年3月底止全年業績，股東應佔虧損3.38億元，由於今年二月出售台灣兩幢辦公樓，錄得2.58億元收益，令去年蝕少28.8%，但亦已連蝕4年，不派末期息。

　　期內數碼業務更是流血不止，期內虧損達2.12億元，較前年擴大近4倍，印刷業務虧損1.31億元，按年收窄近70%。

　　公司指出，虧損主要由於本港及台灣市場經濟增長放緩，以及線上程式廣告競爭激烈，繼而導致印刷廣告收入大幅下降。讀者繼續轉投免費網上刊物、免費報紙及社交媒體內容，令該公司發行收入節節下跌，此亦導致虧損。

　　收益方面，去年度該公司收益13.04億元，按年下跌近12.8%。其中，香港業務收入8.27億元，按年下跌6.5%；來自台灣的收益4.41億元，減少近23%。

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