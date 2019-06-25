中梁控股晉商銀行路演 兩新股擬籌資共逾90億

香港近期股市表現反覆，貿易戰陰霾亦未有散，影響投資者的入市意欲，但無阻新股來港上市熱情。外電報道，內房開發商中梁控股和內銀晉商銀行正在港進行上市前路演，合共集資逾90億元。今日上市的錦欣生殖（1951）昨日暗盤造好，高見9.95元，收報9.77元，較招股價8.54元升14%，每手2000股帳面賺2460元，據報鷹普精密（1286）傳有意中間價每股3元定價。



據《IFR》引述知情人士透露，內房企業中梁控股展開上市前推介工作，該公司計劃集資5億至6億美元（約39億至46.8億港元），建銀國際為獨家保薦人。



資料顯示，其業務覆蓋23個省市的124個區域，長三角是其收入重心，貢獻約94%收入。期內，公司應佔土地儲備總量約3890萬平方米。截至去年底止年度賺19.31億元（人民幣，下同），按年增2.84倍，惟近兩年才開始轉虧為盈，2016年錄得虧損約2.7億元，前年則有4.99億元純利。



晉商銀行集資強化資本基礎



另一內銀晉商銀行據報亦進行上市前推介活動，計劃集資6億美元（約46.8億港元）。截至去年首九個月，該行盈利為10.68億元（人民幣，下同），按年增長5.89%，期內銀行總資產達2084.34億元。事實上，早在2月時公司已向聯交所提交招股說明書，文件指出該行2016年至2018年淨利差水平介乎1.69%至2.03%，期內不良貸款額由11.38億元增至去年9月末的16.69億元，資本充足率則維持在12%以上。該行計劃將上市集資所得，用於強化資本基礎，以支持業務持續增長。建銀國際、中金公司及招銀國際為該行的上市聯席保薦人。



至於本地新股方面，據耀才資料顯示，今日掛牌的錦欣生殖昨夜暗盤時段受到追捧，招股價8.54元，最高見9.95元，升16.5%，收報9.77元。早前公司進行招股，公開發售部份獲超額認購99.26倍，一手中籤率65%，認購七手才穩獲一手，每手2000股，入場費逾17000元。



另外，據悉鷹普精密以每股3元中間定價，該股以2.8元至3.3元招股，集資10億元，預計6月28日上市。



