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芝商所料中國GDP或再降0.5%

2019-06-25 列印
　　芝商所高級經濟學家Erik Norland發表經濟報告，預計早前五月份美國對中國2000億元貨物上調至25%關稅，會導致中國GDP下降0.33%，並推算若進一步對額外3000億貨物實施25%關稅，中國GDP或再下調0.5%。此外，他認為中國將傾向採用減稅等財政政策手段刺激經濟而非減息措施。

　　Erik Norland指出，去月美國向中國2000億元貨品由10%關稅增至25%，最樂觀情況是中國GDP下降0.33%。美國方面，該輪關稅措施有可能對美國消費者物價指數（CPI）帶來0.13%升幅，同時會減少美國企業整體盈利約1.5%。

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