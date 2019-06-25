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內地一線城市上月樓價平穩

2019-06-25 列印
　　據中國社科院發佈6月《中國住房市場發展月度分析報告》顯示，內地一線城市房價總體平穩，其中北京、廣州房價微降，上海、深圳繼續小漲。新一線及二線城市房價延續上漲，小部份城市漲速加快，三四線城市房價漲速繼續下降。

　　另外，深圳昨日迎來土地拍賣盛宴，位於寶安區、龍華區、光明區及坪山區的5宗住宅用地同時掛牌出讓，成為深圳近20年來數量最多、總價最高的一次宅地供應，掛牌起始價154.35億元，最高限制地價223.84億元。根據內地媒體消息，本次土拍吸引超過80家房企參與，繳納保證金超過1100億元。中科院最新報告顯示，今年5月內地24個核心城市的房價增幅略有減緩。

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