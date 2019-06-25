另外，深圳昨日迎來土地拍賣盛宴，位於寶安區、龍華區、光明區及坪山區的5宗住宅用地同時掛牌出讓，成為深圳近20年來數量最多、總價最高的一次宅地供應，掛牌起始價154.35億元，最高限制地價223.84億元。根據內地媒體消息，本次土拍吸引超過80家房企參與，繳納保證金超過1100億元。中科院最新報告顯示，今年5月內地24個核心城市的房價增幅略有減緩。
內地一線城市上月樓價平穩
另外，深圳昨日迎來土地拍賣盛宴，位於寶安區、龍華區、光明區及坪山區的5宗住宅用地同時掛牌出讓，成為深圳近20年來數量最多、總價最高的一次宅地供應，掛牌起始價154.35億元，最高限制地價223.84億元。根據內地媒體消息，本次土拍吸引超過80家房企參與，繳納保證金超過1100億元。中科院最新報告顯示，今年5月內地24個核心城市的房價增幅略有減緩。
示威者堵稅務及入境大樓 「接放工」阻交稅 市民鬧爆
抗議政府拒撤《逃犯條例》修訂的行動持續，逾一百名示威者昨天發起「接放工」行動，先堵塞灣仔稅務大樓門口及大堂，引起部份趕交稅市民不滿，雙方口角，繼而肢體推撞。示威者堵塞稅務大樓三小時後，轉戰鄰近的入境事...
2019-06-25
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中國經貿團︰貿談要平等
據中國《澎湃新聞》報道，中國外交部和商務部等多個部委，昨日（二十四日）就二十國集團（G20）領導人第十四次峰會，舉行中外媒體吹風會。商務部副部長王受文證實，中美團隊正在落實共識。 王受文表示，中方已多次表明中美經貿磋商的立場原則，他強調雙方要在相互尊重，平等互利，相向而行，符合世貿的規則下討論。 他又指，習近平十八日應邀與美國總統特朗普通電話，其間特朗普表示美方非常重視美中經貿合作，希望兩國工作團隊能夠就存在的經貿分歧溝通。習近平亦同意，雙方經貿團隊可以溝通，尋找解決分歧的辦法。 張軍則表示，單邊主義和保護主義嚴重衝擊國際經濟秩序，破壞全球價值鏈、產業鏈和供應鏈，令...
2019-06-25
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共產政權倒台以來最大規模 捷克25萬人示威要求總理下台
捷克首都布拉格上周日 （二十三日） 發生大型遊行，要求總理巴比什下台。示威民眾逼滿布拉格的萊特納公園，發起示威的組織稱有二十五萬人參與，是自一九八九年共產政權倒台後最大規模示威。警方則沒有公佈統計人數。 集會沒有安排政客發言，示威者揮舞捷克國旗，舉着諷刺巴比什的紙牌，他們要求巴比什以及司法部長貝內紹娃辭職。示威者表示，貝內紹娃早前反對取消巴比什的刑事豁免權，涉嫌包庇。 現年六十四歲的巴比什本身是富商，是捷克第二大富豪，估計財富有三點七億美元，二〇一七年領導民粹主義政黨勝出選舉，之後出任總理。他涉嫌欺詐和利益衝突，正面臨調查。 巴比什涉嫌於二○○九年濫用二百萬歐羅的歐盟補助金...
2019-06-25
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望深水灣海灘 明慧園清雅大廳愜意自然
位於淺水灣道的明慧園，屬區內老牌豪宅，物業所在地勢較高，戶戶擁有開揚美景。以下走訪的大宅，實用面積1583方呎，屋內備有靚裝潢，客廳相連偌大露台，將深水灣海灘及高爾夫球場都引入室內，市場少有。 ...
2019-06-25
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一年息率全線破兩厘 滙豐加港元定存息0.2厘
受半年結因素影響，港元拆息持續抽升，銀行紛紛以高息定存吸錢，本港龍頭銀行滙豐昨日將3至12個月期港元定期存款息率全線調高0.2厘，到介乎1.8至2.2厘不等，起存額僅1萬元新資金。滙豐經調整後定存息可...
2019-06-25
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擋「箭」即晉八 鹿角坐和望贏
前鋒伊藤翔和中場沙真奴安東尼奧在本屆亞冠已各有五球進帳，衞冕的鹿島鹿角有他倆作為入球保證，今晚在此賽事十六強次回合作客近況平平無奇的廣島三箭，挾勇態有力於首回合手持一球優勢之下坐和望贏，順利晉級。讓球主客和鹿角受讓一球，「客勝」可取。（Now672、有線613、653台、FOX+今晚6:00直播） 目前日聯排第四的鹿角在上周二亞冠十六強首回合，正是憑沙真奴安東尼奧近門頭槌建功，主場1:0小勝三箭，同時各賽事二連勝兼近三戰不敗。近況理想之外，該隊跨季在亞冠淘汰賽階段近七戰更錄得五勝兩和不敗佳績。 火力天壤之別 沙真奴安東尼奧至今已在亞冠有五球進帳，前鋒伊藤翔亦取得同樣...
2019-06-25
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動漫迷必到 淡路夢樂園
如果你是動漫迷，來到日本兵庫縣淡路島（Awaji Island）肯定不愁寂寞，因為結合遊樂、購物、飲食及住宿設施的島上人氣遊點ニジゲンノモリ（Nijigen no Mori，二次元之森），便是個可體驗...
2019-06-25
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港姐首輪面試質素參差 翻版郭可盈 嫩版全智賢 性感水着任睇
《2019香港小姐競選》第一次面試昨日在將軍澳電視城舉行，參加者早上陸續於康城港鐵站乘坐專車進入電視城，再經大會安排下讓傳媒拍照及簡單自我介紹。當中以「翻版郭可盈」Carmaney、「嫩版全智賢」Ka...
2019-06-25
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社論——火爆地區經濟無運行
一場修訂《逃犯條例》風波，香港出現空前大遊行場面，又發生警民衝突，成為國際傳媒焦點，負面效應近日開始顯現。旅遊界透露，在過去兩周約有三萬名內地旅客取消來港行程，亦有東南亞團延遲暑假來港遊玩。顯而易見，外地人不明瞭香港實況，見到示威衝突報道，以為香港亂起來，於是取消訪港行程，令旅遊業首當其衝，相關行業亦受牽連。政治風波正打擊經濟，負面連鎖效應或陸續有來。 當一個地方爆發政治爭議，發生街頭衝突，外人見到新聞報道，暫時迴避不來訪，乃人之常情。好像近期法國黃色示威者發起連串示威，鬧市成為戰場，港人如無必要，也會減少赴法遊玩。 現在鄰近的內地和東南亞人士取消或暫緩訪港行程，難保歐美長...
2019-06-25
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莫雷拉望好頭好尾
莫雷拉早前連續八日贏馬的勝纜，終於在剛周日告終。不過昨日晨課上，雷神自言不覺失望，並謂在餘下六個賽馬日的鬥志依然十足，會全力以赴爭取最多頭馬。對於明晚谷賽的的七匹座騎，莫雷拉昨晨收操離場時就透露，最睇好「好利運來」和「好甜橙」兩匹新勝而臨的勇馬。 「好利運來」服役初期表現不俗，連續兩次在谷草中距離跑第三，及後休息逾五個月，至今年四月初才復出，表現更大幅進步，復出以來三戰全勝，今次再攻勝程一六五○米，莫雷拉認為有望再捷︰「季初至季中的休息期，不但令這匹四歲馬有更多時間成長，亦令牠有最佳的體力與狀態迎戰季尾賽事。最近三仗，牠贏馬的姿態愈來愈好，周三晚再跑勝程而負磅不重，對手中亦...
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