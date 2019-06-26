﻿聚焦中美G20貿易會談 經濟數據走弱 美股跌179點

美國按揭利率雖然下降，卻未能刺激樓市，美國商務部昨日公佈5月份新屋銷售，卻意外地連跌第二個月。美股早段向下，三大指數齊跌，杜指高開4點後，最多只升24點，高見26752點便掉頭回落，曾跌125點，低見26602點，截至昨晚11時10分，杜指報26678點，跌49點；標普500指數報2931點，跌13點；納指報7947點，跌13點。



市場上，投資者亦靜待聯儲局主席鮑威爾稍後就經濟前景與貨幣政策發表的講話，同時市場亦關注中美元首於G20峰會上，能否解決中美貿易問題。



美國5月新屋銷售按月下降7.8%，以年率計為62.6萬間，較市場預期增長1.9%為差，同時亦創去年12月來新低。此外，經濟數據持續走弱，世界大型企業研究會（Conference Board）公佈，美國6月份消費者信心指數跌至121.5，同樣較市場預期的131.1為差，創2017年9月以來新低。



另外，外電傳美國藥廠艾伯維（AbbVie）欲以現金加股票方式，合共630億美元（約4914億港元）作價，收購Botox製造商Allergan。以此計算，作價相當於每股188美元，較Allergan周一收市價129.57美元有45%溢價。Allergan在肉毒桿菌和其他美容藥物市場及眼部治療方面有主導地位。消息公佈後，艾伯維股價的一成，報70.5美元；Allergan股價則升34%，報164.14美元。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26548點，跌179點；納斯達克指數收報7884點，跌120點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.17港元，較香港收市價升0.07港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見342.89港元，較香港收市價跌6.51港元。



臨近期指結算前，市場觀望氣氛濃厚，靜待G20國家主席習近平與美國總統特朗普會面，會否解決中美貿易戰問題，加上手機股表現走樣，齊齊拖低港股表現，恒指先後失守28500關及50天線（28408），收報28185點，跌327點。國指亦走弱，收報10742，挫210點或1.92%。投資者觀望即將召開的G20峰會，入市意欲偏低，大市成交僅得823.7億元。內地股市偏軟，滬綜指結束六連升並且跌穿3000關，收報2982，跌0.87%；深成指報9229，挫1.02%。兩市總成交增至5133億元人民幣。



市場憧憬減息 金礦股逆市升



市場繼續憧憬全球多國央行減息，金價曾升穿1420美元，刺激金礦股逆市向上，山東黃金（1787）急升6.13%，收報22.5元；中國黃金國際（2099）升6.05%；招金（1818）高收5.09%。手機股顯著跑輸大市，比亞迪電子（285）挫3.6%，報10.72元。