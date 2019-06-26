﻿渣打取消最低結餘費

渣打香港宣佈，由8月1日起，取消個人綜合理財服務 「Premium理財」及「快易理財」的最低結餘服務費。同時，非綜合理財個人客戶存款戶口之最低結餘收費及Click-a-Count存款客戶之櫃台交易服務費亦會取消。換言之，3家發鈔行將於同日起齊齊取消多項最低結餘收費。



目前渣打的綜合理財戶分為3個級別，包括理財總值至少要100萬元的「優先理財」，以及理財總值分別至少要20萬元及1萬元的「Premium理財」及「快易理財」。渣打是次取消最低結餘收費，惠及的綜合理財客只有「Premium理財」及「快易理財」。然而「優先理財」客若理財總結餘不足，仍要每季繳付900元費用。



此外，渣打同月起，取消非綜合理財個人客戶每日平均戶口結餘低於1萬元須付100元的月費。