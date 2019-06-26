三內銀或將受美制裁 招行最多曾急插逾一成

據外媒報道，交通銀行（3328）、招商銀行（3968）及上海浦東發展銀行遭美法院裁定違反北韓制裁相關傳召令，可能遭美制裁；同時，內地傳媒指與招行有合作關係的一隻內地私募基金走佬。消息拖累內銀股昨日全線向下，其中主角招行最多急跌逾一成，收市仍挫7.8%。



《華盛頓郵報》報道，一名美國法官在有關違反北韓禁令調查中，發現有三間大型中資銀行拒絕遵從傳票，報道無披露該三間中資銀行名字。不過法院判決書內容，與2017年一宗民事訴訟內容一致。當時美國司法部稱，交通銀行（3328）、招商銀行（3968）和上海浦東發展銀行與一間香港公司合作，為一間被美國制裁的北韓實體洗黑錢，金額超過一億美元。報道指，其中一間大型中資銀行可能會被凍結美元帳戶，無法進行美元交易，意味等於禁絕於美國甚至國際金融體系。



內地基金出事 利淡市場氣氛



雖然三間涉事內銀其後發表聲明澄清，表明未有因違反美國制裁北韓禁令遭美國調查，但此負面消息令投資者變得審慎，加上內地又有基金出事，利淡市場氣氛。



招商銀行（3968）受負面消息拖累，股價急挫，盤中最多急跌逾一成，收市仍挫7.8%，成交逾47億元，更多於基金愛股騰訊（700），相信與機構投資者爭相走避有關。另一主角交行則挫3.7%，報5.95元。



受壞消息影響，內銀股全線捱沽。工行（1398）跌1.3%，報5.61元；中行（3988）挫1.2%，報3.23元；農行（1288）低收1.2%，報3.24元；建行（939）下滑1.2%，報6.51元。



雖然內銀股受美國調查等不利消息影響，但評級機構繼續調高內銀股的評級。國際信貸評級機構惠譽昨發表報告，將招行長期外幣發行人違約評級（IDR）從「BBB」上調至「BBB+」，並確認中信銀行（998）、光大銀行（6818）、浦發行的IDR為「BBB」級，評級展望均為「穩定」。



