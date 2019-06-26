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貝萊德料內地GDP增長達6.5%

2019-06-26 列印
　　貝萊德發表報告指，內地財政及貨幣政策有助紓緩美國加徵關稅所帶來的經濟壓力，即使美國將所有中國出口貨品關稅提高至25%，中國仍有應對經濟下行的相應政策工具，預期今年內地國內生產總值（GDP）增長可達6%至6.5%，貿易戰亦可刺激亞洲政府深化改革。對於本港近期出現政治爭拗事件，經濟前景不明朗，但該行仍認為，未有減持港股的持倉。

　　報告稱，相對美國聯儲局的政策，地緣政局升溫對全球金融市場影響力更大，中美貿易談判形勢轉壞，以及雙方在關鍵科技發展對立，都令全球經濟前景轉趨負面，不過由於貨幣政策仍維持寬鬆，金融系統未有出現失衡，預料經濟不會步入衰退。

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