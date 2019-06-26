貝萊德料內地GDP增長達6.5%

蔚山現代於上周亞冠十六強首回合作客2:1擊敗浦和紅鑽，今晚次回合回師主場賽和已可晉級。然而現代進攻中場金甫炅豪言球隊目標包辦韓職和亞冠雙料冠軍，每場比賽都要取勝，故球隊今仗務必再勝紅鑽強勢晉級八強，主勝屬信心之選。 （Now670、有線611、651台、Fox+今晚7:00直播） 暫居韓職第三位的蔚山現代，首回合作客浦和紅鑽勝2:1，各賽事三連捷入六球失兩球，攻守表現同樣出色。上仗助攻予黃一秀射入奠勝球的中場金甫炅豪言：「球隊季初的目標是集中爭奪韓職冠軍，但我們在亞冠分組賽表現出色，球隊信心愈來愈強，並把目標提升至成為韓職與亞冠雙料冠軍，餘下每一仗都不可失，必須全力...

2019-06-26