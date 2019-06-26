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維珍妮全年多賺18%

2019-06-26 列印
　　維珍妮國際（2199）昨公佈，截至3月31日止全年股東應佔溢利為2.8億元，按年升17.6%，期內收入為62.6億元，按年增加6.7%；每股盈利23.1仙，派末期息4仙，按年增5.26%。對於中美貿易戰的影響，該公司主席、執行董事兼首席執行官洪游奕表示，美國出口定單佔整體銷售58%，並表示會有相對措施應付貿易戰，包括會謹慎地調配生產地，將出口美國貨品全部轉移至越南的廠房生產等，而日本或中國的定單則會安排於深圳的廠房生產。

　　他又稱，胸圍及貼身內衣繼續為各該公司主要收入來源，佔整體收入77.8%。產能方面，洪游奕表示，中國內地的成本增長快，故深圳的廠房於兩年前作出調整，現只生產價值較高的產品。

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