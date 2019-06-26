中移動推5G測試套餐 建五萬基站覆蓋50市

中移動（941）率先透露推出的5G服務測試套餐，每月數據用量達200GB、並包括每月1000分鐘語音通話，及每月100條短信，目前供中國移動的5G友好客戶測試使用，但中移動並未透露套餐價格。中移動董事長楊杰表示，該集團今年將在全國建設逾5萬個5G基站。



聯通（762）總經理李國華亦於昨日表示，中國在本月初發佈5G牌照，5G發牌後將帶動經濟總產出達到1.5萬億美元（約11.7萬億港元）他又指，5G不是簡單的升級換代，而是萬物智聯的全新時代，亦是世界數字化時代的新機遇；聯通將與全球供應商產業鏈合作。



5G經濟產值達11.7萬億



中移動昨日在上海舉行5G+發佈會，披露「5G測試統一套餐」內容，套餐內包含每月200G的流量，1000分鐘的語音通話時長和100條短信，5G測試套餐目前僅供中國移動5G友好客戶測試使用。中移動亦於昨午首次交付逾1萬台5G終端，其中有13款手機僅支持5G網絡，有內地媒體指，這是5G商用牌照發放以來國內首次規模發佈商用終端。上述13部手機包含了小米、中興、華為、OPPO、vivo、one plus等國內主流手機廠家，其中亦包括中移動的自主品牌先行者，5G手機終端最快將於今年九月正式公開發售。此外，李國華在論壇直言，5G不是簡單的「4G+1G」，而是一次重大的顛覆性技術變革。他指出，中央政府本月6日正式頒發了5G牌照，標誌著中國已經進入5G商用元年，預測至2025年，中國5G商用將直接帶動經濟總產出1.5萬億美元。中國5G通信市場即將進入一個高速發展的時期。李國華表示，5G與人工智能技術，將成為經濟社會轉型升級推動力，人類在生產、生活以及社會管理方式上，將迎來革命性改變，5G時代也將是全球電信運營商推動數字化轉型實現再次騰飛契機。



