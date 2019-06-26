﻿中環IFC外望——名創優品擬明年上市集資

裝修風格神似「無印良品」，產品售價及種類模仿日本零售百貨「DAISO」，商標就似足UNIQLO嘅「日本」休閒雜貨品牌名創優品（MINISO）竟然「山寨」到上市？



據外媒報道，名創優品計劃集資約10億美元（約78億港元）。知情人士又話，該公司正邀請銀行提交提案，上市計劃可能喺香港或美國進行，目前尚未有確切時間表。路透旗下《IFR》就引述消息人士話，名創優品計劃集資5億美元（約39億港元），正同潛在顧問商討，或於明年上市。



名創優品一直以「日式生活品牌」自居，據名創優品網站介紹，該公司由日本設計師三宅順也，同埋中國企業家葉國富聯合創辦，2013年9月名創優品進駐中國，自2015年開始，積極開拓國際市場，過去五年高速擴展版圖，平均每個月開店80至100間，現時在全球開店3500多間，2018年營收突破25億美元。佢嘅增長速度咁強勁，難怪會被無印良品、UNIQLO同屈臣氏等知名企業，列為「全球最可怕嘅競爭對手」。



Libra須遵守反洗錢規定



法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)在一個雜誌採訪中表示，facebook計劃在全球範圍內推出的Libra加密貨幣必須遵守反洗錢規定；它如果想要提供銀行服務，那就必須要申請銀行營業執照。



為進一步擴展數字支付業務，facebook在上周宣布將推出一款名為Libra的新型全球加密貨幣。



德加洛表示，雖然跨境轉賬仍有需要改進的空間，但Libra必須遵守反洗錢規定。Libra用戶享有的匿名性將大大增加洗錢風險，並需要確保交易和用戶數據的安全性。



德加洛又稱，如果該項目在支付業務外還要提供存款等銀行業務，那麼必須要在運用業務的國家申請銀行執照，否則便是違法。



高瞻