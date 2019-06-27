﻿努欽放風貿戰傾掂九成 習特會前報喜 美股仍軟

美國財長努欽在G20峰會「習特會」前放出好消息。據美國財經新聞網CNBC報道，努欽表示中美談判已完成90%，並相信有可能達成協議。他希望「習特會」能聽到中方願意重返談判桌，這樣對中國經濟有好處，亦可令美國貿易得到平衡。美股早段做好，杜指高開，曾升110點，見26660點，納指升56點，報7941點。



美國財長努欽在周六G20峰會「習特會」前放出好消息，據美國財經新聞頻道CNBC報道，努欽表示中美談判已完成90%，並相信有途徑能達成協議。他相信「習特會」能推動談判進程，希望聽到中方願意重返談判桌的消息，這樣對中國經濟有好處，亦可令美國貿易得到平衡，繼續與中國共建緊密關係。不過，CNBC更正報道稱，美國財長努欽談到中美貿易談判完成90%時用的是「過去式」，目前他對中美達成貿易協議抱有「希望」。



不再加徵關稅 重啟談判



路透社引述不具名美國官員消息稱，「習特會」有可能達成中美兩國不再加徵新關稅，以及重啟貿易談判等共識。不過，該官員認為要達成最終協議，還須數月，甚至以年計時間。報道說，未來的中方談判代表仍然會是副總理劉鶴，但會有強硬派成員加入。報道說，中美可能先擺出友好姿態，同意互不加徵新關稅，但美方不打算作出讓步，會要求在上次中斷談判前的基礎上恢復磋商，也不接受在關稅問題設立條件。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26536點，跌11點；納斯達克指數報7909點，升25點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.34港元，較香港收市價升0.19港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見351.65港元，較香港收市價升2.65港元。



美國總統特朗普接受霍士財經新聞訪問時表示，若不能與中國國家主席習近平達成貿易協議，他將對中國商品徵收額外關稅，對剩餘中國商品加徵的關稅稅率可能是10%。他續稱，中國比他更希望達成協議，亦知道美國需要什麼才能達成貿易協議，就是必須有知識產權保護和開放中國市場的內容。



不過，特朗普保留兩國領導人本周末在日本舉行的G20峰會上，就避免進一步徵收關稅達成協議的可能性。他指出，如果華盛頓不能與北京達成貿易協議，他的計劃就是減少與中國的貿易往來。當被問及將生產從中國轉移到越南時，他回應稱，越南對待美國態度甚至比中國更惡劣。美國上周按揭貸款申請增加，按揭市場指數上升1.3%，當中置業指數下跌0.9%，轉按指數上升3.2%。