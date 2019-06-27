  • 2019年6月27日 星期四
  • 30º
  • 84%
熱門： 曾蔭權逃犯條例G20東京奧運香港小姐

日報新聞 > 財經

﻿恒生東亞同撤低結餘收費

2019-06-27 列印
  繼日前三家發鈔行後，再有兩家本地銀行取消個人戶口的最低結餘收費。恒生（011）昨天宣布，由8月1起取消優進理財、綜合戶口，以及個人港元儲蓄戶口的低結餘服務月費。此外，東亞（023）亦宣布，同日起取消i-Account及一般個人帳戶的服務月費。

  恒生執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺表示，該行大部份個人銀行客戶將可受惠於取消有關收費。現時恒生優進理財客戶若全面理財總值不足20萬元者，而理財總值介乎5萬元至20萬元以下，每月須付30元的月費，理財總值在5萬元以下須繳付120元月費，惟8月開始有關收費將會取消。該行又取消綜合戶口全面理財總值不足1萬元的60元月費。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd