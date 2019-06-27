廉署證監「寒山」行動 聯手拘港交所前高層

港交所（388）前高層審批新股時涉「放水」傳聞盛傳多時，近日監管機構終於出手。廉署與證監會於周日（23日）採取名為「寒山」聯合行動，廉署出動超過20張搜查令和80多名廉署調查人員，行動中共拘捕二男一女，包括港交所首次公開招股審查組一名前聯席主管及兩名相關人士，懷疑在上市審批過程中，涉及貪污和公職人員行為失當。



廉署及證監會昨晚發表公告，表示廉署搜查了多個地點，包括兩家上市公司及一家經營印刷公司的辦公室。據悉，廉署出動超過20張搜查令和80多名廉署調查人員，行動中共拘捕二男一女，包括港交所上市部首次公開招股審查組一名前聯席主管，以及兩名相關人士，懷疑他們在這兩家上市公司的上市申請審批過程中，涉及貪污和公職人員行為失當。



據了解涉及的兩家上巿公司均於2018年主板上市，亦非從事建築及飲食業。至於證監會則運用《證券及期貨條例》下的權力，已搜查兩家保薦人公司的辦事處。



早前有傳媒引述消息人士指，一名港交所前高層在過去至少兩年涉貪，疑讓不合資格的上市申請輕易過關，涉及至少三十宗個案。據了解，該名高層去年已離職，而港交所雖懷疑有人舞弊，但因缺乏證據，只進行人事變動等內部整頓。據彭博早前援引港交所內部備忘顯示，處理上市申請的一個審批小組聯席主管楊金隆，因家庭原因辭職。



港交所表示，已獲悉有前僱員在任職期間涉嫌舞弊而受查，又指廉署沒有對公司或其他員工進行調查。該所稱，高度重視此事並將確保事件得到徹查，並正全力協助當局進行有關調查，並重申各項業務均保持最高標準的誠信及專業操守。港交所又指，目前不能就調查進一步評論。



證監會指出，正對港交所處理上市及其他事宜的方式進行特別檢視，當中或與今次調查有關。



