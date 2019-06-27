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「空軍」狙擊信義玻璃 質疑派息資金來源

2019-06-27 列印
　　最近「空軍」狙擊此起彼落，繼早前沽空機構博力達思（Bonitas）聲稱波司登（3998）的價值為零，昨日再有「空軍」——沽空機構GMT Research發表報告狙擊信義玻璃(868)，質疑該公司派息的資金來源，建議沽售或避開。信義玻璃發言人否認有關指控，表示會出公告澄清。

  GMT指出，未有證據證明信義玻璃有能力將內地的資金調動至香港作派息用途，懷疑信義玻璃的派息全部透過發行港元債融資，以及在境外出售資產支付。報告續稱，信義玻璃月中以折讓9.2%的配售價減持信義光能(968)3.14億股，套現近12億元，舉動令人大感意外，更指控信玻或存在其他欺詐行為，例如現金流造假等。

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