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畢馬威料全年IPO集2000億

2019-06-27 列印
　　畢馬威維持對香港IPO市場的全年預測，料全年IPO數量為200宗，集資額超過2000億元。該行指，上半年生命科學行業領跑香港IPO市場，共集資161億元，其中在新上市規則下尚未取得收入的生物科技企業佔三間；畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢表示，生物科技及TMT（科技、媒體和電信）仍是下半年IPO市場的主導行業。市傳阿里巴巴將赴港作第二上市，劉國賢指，該行2000億元的全年集資額預測未有囊括這宗IPO，因為「始終未獲正式確認」。但他相信，若阿里巴巴最終落地香港，料會受到投資者追捧；若如市場傳聞所指將集資達200億美元（約1560億港元），也有望帶動聯交所蟬聯全球集資額桂冠，並吸引其他在美國上市的中概股回流。

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