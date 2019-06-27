三新股趕半年結開招 中梁集資最多籌35.4億

臨近半年結，新股趕搭尾班車上市，今天便有三隻新股同時開招，但亦有公司褪舦，臨時取消新股投推會。今日開招的三隻新股中，集資最多的為內房中梁控股（2772），籌35.4億元。該公司執行董事兼首席執行官黃春雷表示，中西部的省會城市及城市化率不高的地方在房價方面仍有上升空間，是公司未來重點關注的發展區域。



對於內地收緊融資監管，黃春雷認為這「就像硬幣的兩面」，指此時地價較為便宜。該公司截至今年3月底，土地儲備達3890萬平方米。談到拿地策略，黃春雷表示主要看市場機會，並說：「有機會就多投一點，若中西部三四線城市的地價便宜，拿地的比例就會高一點」；他指該公司對於投資總量沒有特定目標，抱持「相對穩健、順勢而為」的態度。



淨資產負債比率大降至58.1%



中梁控股的淨資產負債比率由2017年的339.5%降至58.1%，該公司副總裁游思嘉指，這與公司投資買地有關；他表示，未來隨著公司上市集資，一方面股本金的基數會增加，另外也有助於更好地組合負債的年期、利息及募資渠道，該公司未來會增加從公開渠道集資的佔比。另外，該公司去年的平均融資成本為9.9%，游思嘉料公司上市後，該數字有機會降低。



該公司今年首四個月的合約銷售額達377億元（人民幣‧下同），去年全年則為1015億元。游思嘉未有直接回應今年全年的銷售目標，僅稱今年合約銷售增長率會在全國房企前30強中排名前列。



中集車輛入場費4080.71元



另外，從事半掛車行業之中集車輛（1839）於今日起至7月3日招股，發售2.65億H股，招股價介乎6.38元至8.08元，每手500股，入場費4080.71元。若以中間價發售，則所得款項約為17.92億港元。該筆款項中七成將被用於該集團在美國及歐洲開設新的生產或組裝廠，剩餘三成將分別被用於研發新產品、償還銀行貸款，及運營資金等。



