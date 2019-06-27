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利標品牌全年蝕四億美元

2019-06-27 列印
　　利標品牌（787）公布，截至今年3月底止全年業績，股東應佔虧損收窄至4億美元，上年同期虧損為9.03億美元；每股虧損24.42港仙，不派末期息。期內，營業額為15.13億美元，按年跌4.6%。

  面對中美貿易戰不斷升級，以及潛在的加徵關稅局勢，集團表示，意味着在中國製造的產品成本將會上升，但指去年已開展有關工作，以減輕相關影響。

  此外，該公司指出，美國零售業的表現維持強勁，但從傳統的實體店舖轉向電子商務的情況，帶來愈來愈巨大的影響，眾多以消費者為重點、並具備社交特質的新進品牌，紛紛搶佔市場份額。

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