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港零售今年料降5% 電子奢侈品重災區

2019-06-27 列印
　　羅兵咸永道預測香港零售今年全年將下降5%，至約4600億港元。今年首四個月，零售業總銷貨價值較去年同期下跌2%，羅兵咸永道消費市場行業亞太區及中國香港主管合夥人鄭煥然指出，電子產品及奢侈品跌幅最大，主要由於貿易戰導致人民幣弱勢及消費者信心衰退。他預計香港本地銷售及內地旅客人次在今年將繼續下跌，並稱，電子產品消費及奢侈品消費將進一步收縮。提及零售市場低迷原因，除經濟疲弱及貿易紛爭外，鄭煥然表示近期「反送中」事件或是原因之一。內地旅客訪港積極性降低，或對香港零售市場不利。山頂纜車因翻新而暫停行使，加上欠缺新景點吸引遊客，在短期內將降低內地遊客訪港興趣。

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