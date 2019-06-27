﻿中環IFC外望——75%「三文治世代」感財政壓力較父輩大

受訪家長每月於子女的課外活動上平均開始為3210元。除自身及子女開銷外，亦有過半受訪者每月為父母提供家用3000至7000元，有18%受訪者每月給父母家用7000至11000元。調查亦顯示，受訪者一方面期待子女成年後能財政獨立，但又不忍全面放手，預計自己會作出支援。其中，79%受訪者指子女完成學業投身職場後，將不再提供財政支援，另有87%受訪者期望成年子女能支付家用。然而，74%的家長坦言會幫助子女置業，57%願意分擔子女的婚禮開銷，更有45%表示如有需要會為子女償還卡數。
安樂工程取消投資者推介會
有市場消息指，律政司司長鄭若驊丈夫潘樂淘旗下的安樂工程，原定今日於金鐘舉行的新股投資者推介會，決定取消，未有透露原因，唔知係咪同鄭若驊近期成為「風頭躉」，驚一出現就會惹嚟大批記者追訪呢？
安樂工程去年4月首次遞交主板上市申請，期間潘樂陶捲入僭建風波，今年4月被裁定違反《建築物條例》罪成，罰款2萬元。潘樂陶在安樂工程上市前經Arling Investment持有公司84.63%股權。
安樂工程為香港最大的機電工程服務供應商，按收益計2018年的市佔率達9.1%。單是2018年，該公司就政府項目已提交53份標書，獲授合約有10份，總值11.91億元，中標率為18.9%。
高瞻