﻿ 已制訂「B計劃」 杜指偏軟 習特會在即 特朗普:能達好協議

國家主席習近平明早將與美國總統特朗普會面，特朗普啟程往大阪前稱，與習近平會面很大機會能達成良好協議，但他亦制訂「B計劃」，一旦未能達成協議，他會向3000億美元中國入口貨品加徵新關稅，但是會由原來聲稱的25%降至10%。



特朗普周三接受霍士新聞專訪時表示，與習近平的會面很可能達成良好協議。他說：「中國經濟正在下滑，中國領導人相當想達成協議，他們比我更想達成協議。」



他續稱，已制訂「B計劃」，警告中美一旦未能達成協議，他會對中國商品加徵新關稅，以及盡量減少與中國做生意。



不過，他補充說，對餘下3000億美元中國入口貨品加徵的新關稅，可能由原來說的25%降為10%。



兩國首腦會晤前，中美團隊先在大阪會晤。國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽會談。路透社報道，雙方談判團隊都臨時加人。



另一方面，美國總統特朗普再次批評聯儲局主席鮑威爾工作表現很差，有權辭退鮑威爾或者將他降職，但他從來沒有示意要這樣做。特朗普又表示，美國應該由德拉吉掌管貨幣政策。德拉吉上星期表示，歐央行已經做好準備，有需要時會推出更多措施刺激歐洲經濟。



批評鮑威爾表現差



面對特朗普多次威逼聯儲局減息，鮑威爾早前作出反擊，指聯儲局不受短期政治壓力影響，否則會對美國帶來傷害。他強調，貨幣政策不應對任何單一數據或市場情緒的短期波動作出過度反應，這可能為前景增加更多不確定性，現正努力研究是否適宜減息。有關言論令短期減息預期降溫。



除了特朗普，美國白宮經濟顧問庫德洛重申美國可能對中國貨實施加徵關稅的措施。投資者普遍觀望，美股周四早段偏軟，杜指低開13點後，最多跌71點，報26465點；標普500指數則升14點，納指升54點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26526點，跌10點；納斯達克指數報7967點，升57點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.73港元，較香港收市價跌0.32港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見354.26港元，較香港收市價升1.46港元。



數據方面，美國首季國內生產總值(GDP)環比年率終值升3.1%符預期。美國上周首次申領失業救濟人數按周增一萬人，至22.7萬人，略高於預期的22萬人。