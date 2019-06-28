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﻿港交所身份涉衝突 審批宜交證監

2019-06-28 列印
　　港交所（388）前高層疑新股審批過程涉貪被廉署拘捕，證監會曾指已搜查2家保薦人公司，被查對象惹來各界揣測。對於港交所擁有上市公司及監管機構的雙重身份，一直被指牽涉利益衝突，獨立股評人David Webb建議，審批責任應交予證監會，因為上市審批過程有較多主觀判斷的成份，港交所人員容易面對貪污情況。

        香港投資者學會主席譚紹興亦指出，留意到港交所愈來愈多非香港人員工，憂慮防貪意識會變弱。他指出，數年前的「啤殼」潮引來大批建築股上市，一直為人詬病，雖然去年情況有所收斂，但主要是股市回落後殼價估值的問題，與監管當局打擊力度關係不大。
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