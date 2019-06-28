五公司同日招股 晉商行最多籌34億

連同周四3隻新股，今日再有2新股開招，其中，律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席的安樂工程（1977），今日至7月4日公開招股，擬發行3.5億股，招股價每股1.2元，一手2000股，入場費2424.18元，籌4.2億元，交銀國際為獨家保薦人。消息透露，該股國際配售已獲足額認購。此外，山西省晉商銀行（2558）發售8.6億股H股，集資最多34.23億元，每股3.8至3.98元招股，一手1000股，入場費4020.11元。



自包商銀行被接管後，內地中小型銀行的流動性趨緊，晉商銀行首席財務官侯秀萍昨日表示，晉商銀行屬於屬省級法人城市銀行，流動性正常，融資亦無困難，該行希望透過上市集資的方式進一步加强資本基礎。晉商銀行去年不良貸款率由1.64%升至1.87%，而該行此次集資的主要目的也是為強化資本基礎，市場對其資本質素有所憂慮。對此，晉商銀行副行長郝強表示，晉商銀行目前無論核心一級資本充足率還是資本充足率均高於監管部門規定，募集資金只是為了未來能做得更好，又認為資產質素穩定。



來港上市助提升形象



該行首席風險官張雲飛續說，晉商銀行的撥備覆蓋率近三年穩步提升，未來將從結構調整、標準化產品、供應鏈融資、與政府加强合作等方面加强風險控制。



晉商銀行年前曾計劃於內地上市，惟最終放棄計劃，轉赴港上市。郝強說，香港是成熟而開放的市場，又是國際金融中心，來港上市亦有助提升形象，她指暫時還未有「回A」的相關計劃。此外，晉商銀行目前合共有160個網點，覆蓋全山西省境內，該行董事長閻俊生表示，將根據國家監管政策，決定是否有必要走出山西省。



另外，人力資源解決方案供應商萬寶盛華大中華（2180）昨日起開招，發售5000萬股，招股價介乎每股9.9元至12.6元，集資最多6.3億元。每手250股，入場費3181.74元。







