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醫思三年再開20智能診所

2019-06-28 列印
　　醫思醫療（2138）執行董事兼營運總監李嘉豪表示，每次併購均成功把資源整合，未來會繼續尋找與醫學美容同業為併購目標，料今年醫療投資有76.8%增長。

  該公司去年與騰訊（700）旗下的企鵝醫生合作在港開設兩間智能診所，引入AI分診及檢測機，其首席數碼執行官黄志昌透露，診所已營運六個月，表現符預期，未來三年計畫開設20家分店，選址在民生區域，並表示每家診所的回本期為三至五年，而每家診所投資成本約500萬元。



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