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內銀上調首套房貸息

2019-06-28 列印
　　面對房價加速上漲，內地監管當局再度釋放調控信號，包括「窗口指導」商業銀行控制房貸規模，不可再進一步下調個人按揭貸款利率。

  而調整幅度由各家銀行自行決定。已有個別銀行將首套房貸利率由基準，調整至按基準利率再上浮5%。

　　內地房價持續上揚，路透根據國統局公布數據測算，5月份70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升10.7%，連漲44個月；按月上漲0.7%，連漲49個月，且升幅較上月略為擴大。

  為讓樓市降溫，內地已頻頻推出調控措施，主要是限制房企融資。包括部分開發商的公司債和ABS融資遭暫停、銀行間市場交易商協會窗口指導，暫緩部分房企通過銀行間發債融資的計畫。

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