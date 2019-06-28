滙豐大削轉按回贈 冀改銀彈吸客歪風

按揭一哥滙豐近期動作多多，繼微調二手樓中細碼按揭優惠後，再取消免費按揭預先批核服務，最新就大削轉按現金回贈至1.5%，並把細碼轉按封頂息上調至2.475厘，棄搶按揭中的雞肋業務，有別以往大小通吃的作風。據了解，滙豐是次帶頭勁削轉按現金回贈，為矯正市場無止境以銀彈吸轉按客的歪風。市場人士相信其他銀行亦會跟隨。



消息指，滙豐除早前將300萬元以下的細碼轉按H按封頂息由原來P減2.75厘（實際按息2.375厘）上調至P減2.65厘（實際按息2.475厘）外，近日又將轉按的現金回贈，不論銀碼多少，一律由最多2.07%大削至1.5%。



滙豐早前已低調取消了免費按揭預先批核服務，市場相信主要因為該項服務對吸客的效用不大，且極之浪費人力、物力。而較早前該行亦將二手樓按揭貸款500萬元以下的H按息輕微上調至H加1.24厘，並微削現金回贈低至2.05%。



盲目追逐轉按客非理性



對於滙豐帶頭劈轉按現金回贈及取消預先批核服務，該行發言人接受本報查詢時表示，該行一向有定期檢視按揭息率，並因應市場情況作出調整，優惠利率要視乎個別客戶與該行的關係而定。該行一向按申請人的還款能力及個別情況評估按揭申請，其審批按揭申請的原則維持不變。



據了解，滙豐是次大削轉按回贈，因有見及轉按客每兩年便轉按一次，並非忠誠客，但業界為追逐該批客而不斷增加回贈的做法實有違理性，故冀藉今次行動起著帶頭作用，令按揭市場回歸理性、健康發展。至於滙豐微調按揭業務策略而將二手樓按及轉按等削優惠，但該行仍視按揭為核心業務，對於吸納一手樓按揭依然十分進取。



中原按揭董事總經理王美鳳表示，大行因應其業務策略調整轉按回贈及細碼轉按貸款的封頂息，有利改善息差，大行牽頭削轉按回贈，冀有助扭轉局面，料其他銀行將會跟隨。



