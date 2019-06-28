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瑞信料恒指27000點橫行

2019-06-28 列印
　　瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘表示，預期恒指會在27000點至28000點橫行，前設背景是美國短期內不再對中國貨品加徵關稅。另外，德銀財富管理環球首席投資總監Christian Nolting估計今明兩年中國的GDP增幅會維持在6%，但強調會是軟著陸而非衰退。

　　邵志銘指出，若中美貿易談判惡化，恒指或回落到25000點至26000點水平，惟聯儲局和中央政府亦會因應經濟狀況，推出不同刺激經濟的措施，例如減息或減稅，冀保持企業盈利穩定增長，料有利房地產和基建板塊。

  他認為，市場不會跌穿去年底24500點的低位，同時中資H股有望回升，防守性股份或因聯儲局減息幅度下降，出現板塊換馬的情況。　

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