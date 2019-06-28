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六福盈利近15億增9%

2019-06-28 列印
　　六福集團（590）昨日公佈截至今年3月底止年度業績，期內賺14.93億元，按年升9%。派末期息每股0.6元，按年增9.1%。期內收入為158.6億元，按年升8.8%。期內同店銷售增長3.1%，按年放緩6.1個百分點。其中，港澳地區增長減慢4.8個百分點，至4.6%，內地市場同店銷售由升轉跌，下跌2.6%。整體毛利率25.4%，下跌0.3個百分點。

        受中美貿易戰持續升溫，以及內地下半年經濟明顯轉差拖累，六福的平均存貨周轉日數由257日，延長至期內的273日，其中，黃金產品之存貨周轉日數為由156日升至171日，珠寶首飾產品之存貨周轉日數則由405日降至397日。

        

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