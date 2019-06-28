﻿中環IFC外望——六月積金人均賺8347元

上月中美貿易戰意外升級，環球股市應聲下跌，連累眾多打工仔強積金戶口一度縮水。經過「五窮月」洗禮後，打工仔擔心會否再次應驗「六絕」，惟強積金服務供應商駿隆昨日報喜，發表報告指出截至今年6月20日，強積金綜合指數錄得3.95%回報，月內人均強積金賺8347元。



該報告顯示，三大主要指數基金中，較高風險的股票基金指數單月期內回報有5.95%，其中香港股票基金和香港股票（指數追蹤）基金上月分別錄得5.9%和6.3%回報。積金混合資產基金指數則錄得4.26%收益，表現較為遜色的是固定收益基金指數 ，有0.44%回報增長。



由年初至今，駿隆強積金綜合指數回報為8.63%，人均回報1.68萬元，股票基金指數回報為11.68%，混合資產基金指數回報為9.62%，固定收益基金指數回報為1.54%。



對於去月強積金回報上升，駿隆分析認為可歸咎於市場對G20習特會期望及美國聯儲局在六月議息聲明發出的更鴿信號，改善市場情緒，令各類資產出現不同程度反彈。



逾半年輕父母未購危疾保



愈來愈多市民關注危疾，保誠保險行政總裁容佳明表示，現時年輕夫婦和年輕人在危疾方面存在保障缺口。



根據保誠調查分析所得，現時45歲以下客戶當中，有56%年輕父母只為子女購買保險，但自己卻沒有任何危疾保障，另外，有一半介乎20至34歲的年輕受訪者，表示無法負擔保障計劃高昂保費。



集團新推出的「危疾首護保」，則以更相宜保費獲得危疾保障，就74種病況提供全面財務保障，包括原位癌、「通波仔」等，並在首15年保單年期內，提供高達相等於保額175%的嚴重疾病或身故賠償。



自願醫保計劃方面，容佳明表示，現時當中有六成顧客為新客戶，兩成則為現有醫保客戶，轉至自願醫保計劃。



高瞻