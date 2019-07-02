﻿A股急彈 恒指ADR升199點 貿戰降溫 杜指彈117點

特朗普「放生」華為，容許美國企業可繼續向華為出售不影響安全的設備，晶片股炒起，博通及高通股價早段分別上升5至6%之間。
國際油價受到減產消息支持。石油輸出國組織及其盟國據報正在召開會議商討減產，有望把協議延長至明年。紐約期油每桶升破60美元報60.18美元，升幅約2%；布蘭特期油亦大升2.7%報每桶66.5美元。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收市報26717點，升117點；納斯達克指數收報8091點，升84點。滙控（005）美國預託證券價格曾見65.43港元，較香港收市價升0.63港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見362.86港元，較香港收市價升10.26港元；港股ADR折合恒指報28742點，升199點。
港股方面，中美雙方重啟經貿磋商，美國總統特朗普亦允許美國公司向華為供貨，刺激A股在7月首個交易日大漲，上證指數重返3000點大關。港股昨日適逢假期休市，分析認為，受惠於中美貿易戰氣氛轉趨緩和，今天港股有望高開500點，上試29000點，但市場人士亦提醒，環球經濟的基本面未有改變，增長仍在持續放緩，提醒投資者在升市亦要「識得落車」。
上證指數昨早高開1.54%，收復3000點，其後升幅進一步擴大，接近全日最高位收市，收報3044點，漲66點或2.22%。深成指亦高開高走，以全日最高位收市，收報9530點，漲352點或3.84%。市場交投熾熱，兩市成交合計大增近48%至6141億元（人民幣，下同）。
「半放生」華為 結果勝預期
俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指高見28985點，較上周五（28日）現貨收市28542點高443點。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，中美貿易戰後第二次「習特會」的結果符合市場預期，而美國「半放生」華為可謂「比預期更好」，他相信今天港股可以高開500點，上試29000點，「如果升800點至1000點，就要留意出現獲利回吐」。