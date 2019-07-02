﻿A股急彈 恒指ADR升199點 貿戰降溫 杜指彈117點

不少評馬同業都喜歡閒來北上消費，而且盛讚內地的飲食質素，比起香港是有過之而無不及，可惜小弟總是事忙而未能隨行，對上一次去內地吃喝玩樂，已是年多前的事，而事實上內地發展一日千里，三兩個月已可以有着翻天覆地的改變，所以藉着剛周末的空檔，我也到了深圳來個休閒兩天遊，親身感受當地的進展，的確是有不一樣的感受。 筆者是一個書店迷，每到一個城市總是喜歡搜尋一下有甚麼值得逛逛的書店，大型或小規模，老派或新裝潢的都好，而我關注的也不一定是售賣的書籍，室內裝修、佈置，以至配套等都是我喜歡去參觀的東西。即使最後可能一本書也沒有收獲，但正如我去到世界不同的馬場，目的也極少是為了投注，感受不同的環...

2019-07-02