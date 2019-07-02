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﻿在岸人幣創一月半新高

2019-07-02 列印
　　中美元首周末於二十國集團（G20）峰會同意重啟貿易談判，兼美方擬放寬華為的禁令，利好市場氣氛，刺激人民幣昨日顯著反彈，在岸價（CNY）日盤收報6.8444兌1美元，勁升239點子，創逾一個半月新高；離岸價（CNH）更一度飆升超過500點子，重上6.81水平。

　　人民幣在岸價日盤最高曾升上6.8350，離岸價升勢更勁，清早一度高見6.8168，大升511點子，同創逾個半月高位，其後在岸價及離岸價升幅雙雙收窄，截至晚上8時離岸價報6.8424，升255點子；在岸價則報6.8420。

　　華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，周末中美達成停戰共識，且美國總統特朗普表示美國企業可以繼續向華為銷售零部件，也將在會議上討論將華為移除實體名單。
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