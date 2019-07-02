富衛併購再下一城 237億購泰國匯商壽險

「小小超」李澤楷旗下的富衛保險集團近年收購進行得如火如荼，繼日前以作價不多於約31億港元收購美國大都會人壽（MetLife）旗下的香港人壽業務，昨日富衛再下一城，與泰國匯商銀行達成併購協議，向其收購旗下人壽保險業務，涉資達237億元。



富衛發新聞稿表示，雙方亦會訂立分銷協議，匯商銀行將於其後15年允許富衛的保險產品在當地分銷。匯商銀行表示，富衛將繼續為現有保單持有人提供保障。富衛預計，此次交易將於今年下半年完成，惟仍受到某些條件約束，例如須獲有關部門的許可和泰國匯商銀行股東的贊成。是次交易可追溯至年初富衛宣佈與泰國匯商銀行訂立諒解備忘錄（MOU），研究收購對方壽險業務的初步事項，當時據報有關業務估值達30億美元。



富衛集團首席執行官黃清風表示，泰國匯商銀行為泰國的主要銀行，擁有廣泛的銷售網絡和資深的本地經驗，承諾集團會全力與其合作，擴充泰國的業務，相信集團產品能夠照顧泰國銀行客戶的需求和喜好。他補充，富衛在泛亞太區擁有卓越的往績，成功與不同銀行建立高效的銀行保險合作關係，是次合作為泰國匯商銀行的客戶提供富衛集團創新產品，滿足客戶不斷改變的儲蓄及保險需求。他表示，對泰國市場擁有龐大的增長潛力充滿信任，期待為客戶和股東帶來更大的價值。



富衛近年加快收購區內保險資產的步伐，早期就於2016年宣佈併購AIG的日本壽險業務。集團過去對東南亞的保險業務亦虎視眈眈，例如去年10月以23.62億港元購入澳洲聯邦銀行位於印尼分支的壽險業務。除了今次收購外，上周五富衛又有宗「新鮮滾熱辣」的收購項目，斥資31億元收購大都會人壽旗下的香港大都會人壽。



據保監局數據，去年富衛和大都會人壽的新造業務保費分別為72.14億元和6.53億元，排名第8位和第20位。另外，據悉受惠於南韓和內地銷售升幅，大都會人壽於亞洲區內人壽業務收入今年首季錄得9%增長，今年5月其日本壽險業務亦錄得強勁增長。



