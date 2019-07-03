港股「七翻身」開門紅 恒指向兩萬九進發

上周六G20「習特會」，一如預期中美雙方皆同意休戰並恢復貿易談判，加上美國總統特朗普「放生」華為，港股踏入「七翻身」開局即報捷。恒指高開361點，報28904後，成功收復100天線（28592），亦撲近兩萬九關口，高位見28959，創5月8日以來新高，收報28875，升332點，交投重上千億元，成交1123億元。



內地股市周一急漲後個別發展。上證指數接近平收，收報3043，跌0.03%；深成指數收報9545，升0.16%；兩市成交縮至5387億元人民幣。美股方面，「習特會」利好股市因素淡化，美股昨晚回吐，杜指早段下挫52點報26665點，納指跌8點報8082點，標指則微升不足1點報2964點。



港股多隻藍籌股領軍，騰訊（700）漲2.78%收報362.4元；滙控（005）升0.85%收報65.35元；九倉置業（1997）卻逆市跌0.73%收報54.65元，為最弱的藍籌。四隻藍籌齊創上市新高，友邦（1299）連續三日創新高，高見86.3元，升2.31%報86.2元；平保（2318）高見98元，升3.04%報96.65元；創科（669）高見62元，升2.76%報61.45元；申洲（2313）高見111.8元，升4%報111.7元。



華為獲美國解禁，手機及5G股借機炒高。藍籌手機孖寶之一的瑞聲（2018）飆7.1%，收報47.5元；舜宇（2382）更抽高9.29%，收報88.2元，為最強勢藍籌股。



賭收上升 濠賭股齊漲



澳門上月博彩收入按年升5.88%，為今年首6個月以來的最大升幅，刺激濠賭股表現標青。金沙（1928）彈7.36%收報40.1元；新濠國際（200）收升6.93%報18.52元；銀娛（027）彈7.12%收報56.4元；美高梅（2282）急升6.78%收報14.18元；永利（1128）揚5.83%收報18.52元；澳博（880）漲5.74%收報9.4元。



紐約期金急反彈



經過前一交易日錄一年多以來最大跌幅後，紐約金價格周二顯著反彈，收市升超過1%。紐約8月份期金收報每盎司1,408美元，升18.7美元，升幅1.4%。



彭博報道，沙特阿拉伯石油巨企阿美已重新展開上市籌備工作，近期跟一些經挑選的投資銀行磋商未來在售股的角色，詳細的上市招股工作將在年底或明年初落實。



報道指沙特皇儲傾向阿美在紐約上市，但一些顧問認為把阿美置身在美國法律訴訟下存有一定風險。另外，彭博亦報道，現任國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德，是接任歐洲央行行長德拉吉的人選之一，而德拉吉的任期將於今年十月屆滿，拉加德IMF總裁任期在後年屆滿。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26786點，升69點；納斯達克指數收報8109點，升17點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見65.69港元，較香港收市價升0.34港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見360.72港元，較香港收市價跌1.68港元；港股ADR折合恒指報28814點，跌61點。



