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澳洲央行減息至一厘

2019-07-03 列印
        澳洲央行連續兩個月減息，昨日減息四分一厘，符合市場預期，指標利率由1.25厘下調至1厘的歷史低位。另外，有傳澳洲政府將會降低入息稅率，冀雙管齊下應對經濟低迷困局。今次是澳洲央行2012年以來首次連續兩個月減息，而指標利率減至1厘亦是歷史上首次。利率期貨顯示，市場預期澳洲央行今年將會再減一次息，11月出手機率為55.3%。澳洲減息步伐加快可歸咎於早前再度失色的經濟指標，例如住屋需求下跌和消費數據疲弱等。

        消息公佈後，澳元兌美元變動不大，維持在0.6979水平上落，惟於截稿時稍見買盤，回升至0.6997水平，升0.46%。澳洲央行行長羅奧表示，央行會繼續密切留意勞動市場情況，在有需要時調整貨幣政策以滿足2%至3%的通脹率目標。
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