前天大批激進示威者攻入立法會大樓，肆意破壞，戾氣爆發，顯示反修訂《逃犯條例》的示威行動有轉向暴力化之勢，長此下去，或會愈演愈烈，將衍生更為嚴重的衝突。社會各界必須大聲疾呼，減少戾氣，回復平靜，以理性對話而非暴力抗爭去處理分歧。 激進示威者搗亂立法會大樓，破壞多項設施，演變成本港史上首次立法機關被佔領事件，當中的象徵意義，必須予以正視，因為立法會是本港重要的憲制機構，議員依據法定的程序，通過討論和表決，履行重要的立法、議事和通過撥款等功能，現在卻被暴力衝擊，等同暴戾壓倒理性的議事機制，令人深以為憂。 外國的經驗充份說明，不論是政治、宗教、經濟或社會紛爭，若爭拗雙方動武決高下，...

2019-07-03