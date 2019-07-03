百威亞太路演籌逾879億 入場費4747元19日掛牌

全球最大啤酒生產商百威英博（AB InBev）分拆的百威亞太（1876）昨日已開始路演。據銷售文件披露，擬以每股40元至47元招股，共發售16.265億股，集資650.6億至764.46億元。若行使超額配售權，發售規模將增至18.705億股，集資額相應增至748.2億至879.14億元。



據悉，百威亞太計劃本周五（5日）開始公開招股，一手100股，入場費4747.36元。股份預計於下周四（11日）正式定價，7月19日掛牌。保薦人為摩根大通及摩根士丹利。



擬發18.7億股



正值「習特會」取得正面成果，刺激股市彈升、投資氣氛好轉之際，百威亞太「趁熱」招股。據悉，由於管理層預期今次招股反應良好，所以並無引入基石投資者。市場人士普遍看好該股的招股反應，有證券商表示昨日已收到客戶查詢孖展認購；基金經理亦認為該股會「多人肯買」，即使上限定價，估值也不算高，是長期前景偏好的股份。



致富證券投資銷售部董事郭家安認為，百威亞太知名度高，產品毛利率高，盈利較為穩定，屬於「好嘢」，該行已有客戶查詢孖展認購。早前上市的半新股中煙香港（6055）昨日再爆升52.3%，創上市新高，收報19.86元，較發售價4.88元升了3倍。郭家安指，這或可帶動投資者追捧「煙酒這類偏門一些的股份」，料百威亞太公開招股可錄得最少十幾倍超購。



豐盛金融資產管理部分析員馮宏遠指，百威英博本身已是很好的啤酒公司，是次分拆的亞太地區業務更是集團增長最快的業務，「（分拆上市）件事本身已經很吸引」。他表示，以百威亞太集資80億元至100億元的規模計，相當於市值近400億美元，以該公司近期業績而言，即使上限定價，估值也不算高。根據百威亞太的初步招股文件，截至去年底，其股東應佔溢利錄得14.08億美元，按年增長30.49%，截至今年3月底止首季，股東應佔溢利3.51億美元，按年增長1.45%。



