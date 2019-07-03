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母公司重組 中船防務漲13%

2019-07-03 列印
　　中船集團旗下在本港掛牌的中船防務（317）及中船租賃（3877）公佈，母公司中船集團與中船重工籌劃戰略性重組，有關方案尚未確定，並需要獲得相關主管部門批准。受母公司重組消息刺激，中船防務大漲12.7%，收報7.68元，中船租賃則無升跌，收報1.06元。

        中國船舶和中船防務分別公佈，接控股股東中船集團通知，中船集團（南船）正與中國船舶重工集團（北船）籌劃戰略重組。

　　聯交所資料顯示，南船及北船兩大企業擁有多家上市公司，「兩船」之間的重組合並也醞釀多年，前日（1日），南船旗下中船防務、中船科技、中國船舶，與北船旗下中國重工、中國海防、久之洋、中國動力、中國應急，合共8家上市公司發布公告，稱接實際控制人通知，南北船兩集團籌劃戰略性重組。

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