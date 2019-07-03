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嘉利墨西哥為主 關稅影響微

2019-07-03 列印
　　中美貿易摩擦，影響市場氛圍，嘉利國際（1050）客戶採購趨於保守，對產品需求減少，導致工業業務收入下降。該公司首席財務官蔡瑋軒昨日指出，雖然有部分業務在美國徵收額外關稅名單上，但北美業務以墨西哥為主，故影響不大。該公司計劃延伸發展保安檢查系統、電動車充電椿及伺服器周邊產品等業務。他更透露，已與聯想、IBM等公司簽訂新一代產品定單，又計畫與浪潮、華為等洽談合作，進一步開拓中國市場。

        嘉利國際主席助理兼財會部主管何偉汗指出，該公司與戴爾合作的新定單，將於2020年開始，預計於2020年底正式出貨，並表明對與戴爾合作期望很大，相關業務之毛利率預計與惠普的相若。另外，何瑋汗補充，期望能藉助第二供應商身分進入供應鏈體系，未來獨立拿到定單。

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