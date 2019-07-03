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復星收購倫敦Tenax Capital

2019-07-03 列印
　　復星國際（656）公佈，收購總部位於倫敦，現時管理約10億歐羅資產的精品資產管理公司Tenax Capital Limited大部份股權。交易有待監管部門批准，預計將於2019年下半年完成。

  該公司指，是次收購是復星富足生態系統中發展其全球資產管理業務的一部份，交易完成後，Tenax 將成為復星在歐洲資產管理業務的重要平台之一。未來在復星支持下，Tenax 將為歐洲和全球投資者提供創新的投資解決方案，把握互聯互通的機會，並進入快速增長的中國金融市場。

  Tenax 成立於2004年，是一家受監管的另類資產投資管理公司，擁有超過15年的泛歐洲投資經驗，專注於金融機構股權投資、中小企業私募債和保險掛鈎證券等主動管理投資策略。

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