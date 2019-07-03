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正榮地產冀拓港島樓市

2019-07-03 列印
　　正榮地產（6158）執行董事、副總裁兼財務總監陳偉健昨日透露，6月份銷售表現較預期佳，料毛利率全年偏穩，並有信心提高淨利率，同時維持今年1300億元人民幣的銷售目標。

  他續指，集團淨利潤的提高，是由於一次性支出的減少，以及財務成本的下降、融資通道多等的因素，並指目前在售項目中的毛利率達25%，而去年集團淨利率為約7%，期望今年可提升至9%，並期望未來能提高至雙位數約10%。

  香港市場方面，陳偉健認為，香港的豪宅市場還有很大發展空間，並表示有意發展港島區的住宅市場，相反對於大灣區的發展則會較保守。而內地市場方面，陳偉健則稱，未來會集中發展中國內地二線城市的中小型項目，因二線城市的剛性需求大，並相信下半年樓市表現會較上半年好。

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