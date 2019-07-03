中環IFC外望——港星投資大戶 持股增至兩成半

LGT皇家銀行（亞洲）針對香港及新加坡兩地的高淨值資產人士進行調查，以對比2月份及6月份的結果作對比，調查顯示，受訪者持股半年至不足1年的情況，由5個月前的不足兩成，已增至上月的兩成半。



LGT皇家銀行執行董事兼首席投資策略師Stefan Hofer表示，受訪者平均持股6個月至少於一年的選項，由2月份的不足兩成，上升至6月份的接近25%。



電訊醫保板塊較佳



團隊發現越南與美國的貿易順差擴大，Hofer指出，雖然未必會引起美國對其商加徵關稅，惟情況值得投資者的注視。Hofer稱，投資者仍適合在後周期作謹慎投資，認為美國、香港及瑞士股市有機遇，亦相信電訊及醫療保健板塊的吸引性較佳。



LGT皇家銀行（亞洲）投資策略師及副董事張正浩則指出，派息有增長及高股本回報的股票有吸引力，較看好本地地產、鐵路、龍頭保險及內地乳業股直接受本土消費影響，較能抵抗後周期所出現的下行風險。



HKTaxi預約的士可用八達通付車資



八達通宣佈，與的士預約手機應用程式HKTaxi合作，推出八達通繳付車資功能。



乘客現使用HKTaxi預約的士服務，可選擇以八達通卡或O!ePay繳付車資。為鼓勵更多乘客體驗八達通付款服務，由即日起至9月30日，以HKTaxi預約的士服務及首次使用八達通付款乘客，如果車資達75元，可即時使用25元迎新電子優惠券一張。另外，用八達通繳付車資，每程可賺取5%Taxi Dollars回贈，可於未來車程當作現金繳付車資。



八達通行政總裁張耀堂表示，乘客以八達通支付的士車資，可讓收取及繳付車資的流程更順暢，並可推動香港發展成為智慧城市，讓香港邁向無現金社會。



高瞻