憧憬聯儲局快將減息 國慶前夕 美股三大指數新高

在美國國慶日前夕，美股僅有半日市。市場預期聯儲局即將減息，刺激美股收市做好，杜指及納指均創收市新高。杜指收市報26966點，升179點；標普500指數報2995點，升22點，連升5日，並且連續3日創收市新高；納指升61點，收報8170點。



特朗普在其Twitter留言：「標普指數創下歷史新高，今年以來累升19%，恭喜！」歐洲的英、德、法股市全面上升，中段上升約半個百分點。



杜瓊斯工業平均指數今晨一時收報26966點，升179點；納斯達克指數報8170點，升61點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見66.08港元，較香港收市價升0.58港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見360.14港元，較香港收市價跌0.26港元。



美國白宮貿易顧問納瓦羅表示，美國貿易代表萊特希澤將很快與中國國務院副總理劉鶴會面，討論貿易問題。中美存在合理的爭端，而不是貿易戰，並稱中美堅定承諾恢復談判，仍會禁止華為參與美國5G網絡發展。



外電引述知情人士透露，在中美雙方達成共識重啟貿易談判後，中國考慮購買小批量美國農產品，以表達善意。



對華貿赤 按月升12.27%



數據方面，美國貿易赤字達555億美元，按月升8.4%，為5個月以來最多；對華商品貿易赤字302億美元，按月升12.27%。美國上周首次申領失業救濟人數22.1萬人，按周減少8000人。美國6月ADP私人企業新增職位10.2萬個，市場預期為14萬個。



油價上升，紐約原油期貨早段每桶報56.91美元，升0.66美元；倫敦布蘭特期油報63.25美元，升0.85美元。



港股7月開局急升後方向未明，拖累主板成交回軟，縮減至804億元，加上內地A股走勢轉弱，影響恒指走勢牛皮，反覆於28800水平徘徊，守住100天線（28604），全日波幅170點，收造28855，微跌20點。美國十年債息兩厘關口再次失守，一向被視為高息的地產股及收租股逆市跑出。



內地6月服務業PMI跌至4個月低位，內地股市走軟，跌幅約1%。上證指數連跌兩日，收報3015，跌0.94%；深成指數收報9419，降1.32%；兩市成交合計縮減近一成至4881億元人民幣。



富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，港股昨日回落，但走勢為低開高走，表現不算太差，恒指現時位置偏高，缺乏利好消息下，兩萬九關未必可以衝破；至於中美貿易戰方面，他認為中美兩國短期達成一致共識或協議的機會不高，建議投資者不要購入太多與貿易相關的股份。







