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港匯偏強 供樓拆息　年高

2019-07-04 列印
　　新股百威亞太即將公開招股，又適逢派息高峰期及本港銀行體系總結餘相對偏少，市場四出撲水，港元拆息稍回後又再飆升，其中1個月拆息急彈至2.7厘，創逾10年新高，港匯再度升破7.8，高見7.7950兌1美元，續創9年多高位。

　　昨日港匯大部分時間都偏強於7.8以下，截至晚上約8時報7.7972，升15點子。港元拆息全線上升，短息升幅更明顯。

  據財資市場公會網頁顯示，2周拆息迫近3厘，報2.915厘；與供樓相關的1個月拆息則升21點子，報2.7厘。至於隔夜息高報2.305厘。

        金管局發言人表示，這主要基於市場預期有大型招股活動、企業派息等因素令港元資金需求增加，以及套息活動有所減少，但強調港元外匯及貨幣市場運作有序。

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