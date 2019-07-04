百威亞太招股熱爆全城 推介會錄200人勝預期

全球最大啤酒生產商百威英博分拆百威亞太（1876）周五起公開招股。昨日該公司舉行投資者推介會，提前上演火爆場面，據悉有超過200名投資者參加，遠超預期。分析師認為，雖然百威亞太的市盈率較同業青島啤酒（168）及華潤啤酒（291）為高，但其品牌知名度高。



根據銷售文件披露，百威亞太的招股價介乎40至47元，集資650.6億至764.47億元；若行使超額配股權，集資額將增到748.2億至879.14億元。若招股順利，百威亞太不但有望問鼎香港年內新股集資王，也會超越集資81億美元（約631.8億港元）的Uber，成為今年全球最大型新股。



料問鼎年內全球「新股王」



軟庫中華分析師謝承志表示，高端及超高端啤酒將是行業未來賺錢的焦點，其復合年增長率可達12%，遠高於整體啤酒行業3%的增長率。而百威亞太在高端及超高端啤酒市場屬「佼佼者」，市佔率達到46%，高於青島啤酒的14%及華潤啤酒的11%，將擁有絕對定價權。



從公司業績而言，謝承志指，百威亞太去年的收入及毛利率均高於另外兩間在香港上市的同業，百威亞太去年收入錄得84.59億美元（約659.8億港元），相較華潤啤酒收入318億元人民幣、青島啤酒265億元人民幣，多了超過一倍；毛利率方面，百威亞太約為55%，華潤啤酒約為35%，青島啤酒則約為40%。不過，謝承志亦指出，百威亞太過往業績的增長主要來源於平均銷售價格的提升，銷量增長較為平穩，長遠而言不能單靠推高價格來支撐業績增長，因此還需觀察公司產品的銷量有無足夠的增長動力。



另外，亦有投資者推介會的與會人士認為，百威亞太的估值不算特別高，相信如果該股在中下限定價，認購表現或會不俗，但因於該股集資額大，認購反應仍需時觀察。證券商亦紛紛磨拳擦掌爭逐這筆新股生意，耀才行政總裁許繹彬表示，料為百威上市預留150億至200億元孖展額度，惟強調公司此次集資額龐大，投資者可視乎市況再伺機而行，毋須過急入市。



