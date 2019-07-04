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福森藥業料中期淨利跌四成

2019-07-04 列印
　　昨日多間公司發盈警，福森藥業（1652）發盈警，料中期淨利潤跌四成。去年同期淨利潤為5439.8萬元人民幣。由於中藥注射液受中國境內相關政策變動影響，使用範圍進一步受到限制，雙黃連注射液和柴胡注射液銷量均有較大降幅；行業競爭愈發激烈，該公司通過重新構建銷售體系，以應對市場變化，過程中產品銷量有一定波動；中國境內流感活動水平低於去年同期，令產品銷量下降；加上研發費用、廣告及市場費用、諮詢費及專業顧問費增加所致。

　　騰邦控股（6880）發盈警，預期截至今年6月末止6個月將錄得虧損。主要由於該集團所持投資物業的公平值減少約1713.2萬港元，租金收入減少約396萬元。

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