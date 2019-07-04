  • 2019年7月4日 星期四
  • 28º
  • 91%
熱門： 逃犯條例立法會雪糕祥嫂港姐

日報新聞 > 財經

中滙今起招股入場費6505元

2019-07-04 列印
　　民辦商科高等教育集團中滙集團（382）今天開始公開招股，招股價介乎每股2.48元至3.22元，最多集資8.05億元，每手2000股，入場費6504.89元。該公司引入的基石投資者Ariana Capital Investment，據悉屬於邱德根家族，將認購2700萬美元（約2.1億港元）股份，以招股價上限3.22元計，佔緊隨全球發售完成後發售股份的約25.94%及已發行股份的約6.49%。

　　中滙集團目前運營兩家中國民辦高等教育機構及一家澳洲民辦職業教育機構。該公司首席財務官兼公司秘書黃成滿表示，根據過往經驗，於中國運營的學校平均每年每名新生的學費可上調1000元至3000元（人民幣‧下同），他對未來平均學費的增長感樂觀。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd