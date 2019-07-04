內房上半年銷售放榜 恒大六月銷售額逾502億

合生創展（754）公佈，6月份，合約銷售金額為20.19億元，按年跌5.21%。今年首六個月累計，合約銷售金額約103.69億元，按年升66.3%；銷售面積約78.62萬平方米；平均售價每平方米1.32萬元。
禹洲上半年銷售額增32%
佳源（2768）上月合同銷售金額24.5億元，按年跌4%；合同銷售面積約15.53萬平方米，減少三成二；銷售均價每平方米1.57萬元。上半年累計合同銷售約87.23億元，按年增19%；合同銷售面積約68.72萬平方米，按年減4%；銷售均價約每平米1.26萬元。
禹洲地產（1628）公佈，6月份合約銷售額71.84億元，按年增1.38倍；銷售面積47.92萬平方米，增1.47倍；平均銷售價格為每平方米1.5萬元。上半年，累計銷售額284.74億元，按年增32.47%；平均銷售價格為每平方米1.54萬元。截至6月底止，集團累計的認購未簽約金額約4.12億元。
中國金茂（817）公佈，6月份集團錄得合約銷售金額239.97億元，按年增長60.34%；銷售建築面積約100.67萬平方米，按年增長91.33%。首6個月，公司累計銷售784.56億元，按年增長9.33%；累計簽約銷售建築面積約357.91萬平方米。